Щербакова рассказала, как ей работается вместе с Загитовой в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, как складываются её отношения с коллегой по ведению телепроекта «Ледниковый период» Алиной Загитовой.
Обе золотые медалистки Олимпийских игр занимаются в группе Этери Тутберидзе. Загитова ведёт «Ледниковый период» уже третий год подряд, Щербакова дебютирует в роли ведущей. В первых четырёх выпусках девушки берут интервью у разных команд, а затем будут чередоваться выпусками.
«Мне многому ещё нужно научиться. Ведущая должна чувствовать себя уверенно, нужно правильно себя вести в кадре, правильно себя подавать, правильно говорить. Очень много важных советов, которые мне помогают.
Помогает ли Алина Загитова? Конечно, мы же давно с ней знакомы, лет семь точно. И довольно много общаемся, особенно в последние год-два. И нам, конечно, очень комфортно вместе работать. Алина тут уже третий сезон и многие моменты мне подсказывает, она здесь уже всё знает, что и как нужно. И мне проще вливаться в коллектив, когда рядом Алина, которая всегда поможет, подскажет», — приводит слова Щербаковой «Комсомольская правда».
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