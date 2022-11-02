Анна Щербакова: в жизни я совсем не общительный человек

Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, как непросто поначалу ей давалась роль ведущей на телевидении.

В новом сезоне Щербакова вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным дебютирует в качестве ведущей телепроекта «Ледниковый период».

«Наверное, нельзя сказать, что с первого выпуска чувствую себя как рыба в воде, что это сразу прямо моё и у меня всё получается. Но мне точно это интересно. Здорово развиваться в этом направлении. И я прекрасно понимаю, что, если взялась за эту работу, делать её нужно хорошо. Сейчас я максимально прислушиваюсь к советам, к критике. Хочется прогрессировать, исправлять какие-то недочёты.

На первой репетиции мне было максимально трудно. Понимаете, в жизни я совсем не общительный человек. Конечно, я очень комфортно себя чувствую в компании друзей, близких, знакомых, тех, кого я хорошо знаю. Но с новыми людьми мне всегда тяжело заводить знакомство. Мне проще, когда заговаривают со мной, чем самой начать. Поэтому, конечно, на первой репетиции я очень стеснялась, сидела в сторонке, разве что поздоровалась со всеми. Но после первого выпуска, когда я уже позадавала всем вопросы, меня все узнали, я со всеми уже пообщалась, стало как-то проще. Не могу сказать, что мы близко общаемся, но, по крайней мере, когда видимся на съёмках, мне уже значительно комфортнее.

Мне очень приятно, что много положительных отзывов. Здорово, когда о тебе положительно отзываются, но я это услышала, и как-то это сразу ушло. А вот любое минимальное замечание я очень внимательно слушаю: лучше сделать вот так, руку держать вот так, смотреть в камеру вот так или в вопросах что-то упоминать, на что-то ссылаться. Это как в спорте, когда ты идёшь к цели, цепляешься за всё, что может тебе помочь», — приводит слова Щербаковой «Комсомольская правда».

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.