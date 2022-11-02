Анна Щербакова: это большая честь — работать с Татьяной Тарасовой

Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова высказалась о совместной работе в одном проекте с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой.
В новом сезоне Щербакова дебютирует в качестве ведущей телепроекта «Ледниковый период», бессменным председателем жюри которого является Тарасова. На записи первых двух выпусков легендарный тренер отсутствовала по состоянию здоровья, но начиная с третьего выпуска вернулась в проект.
«Конечно, это большая честь – работать с Татьяной Анатольевной. Мы друг друга поприветствовали, она меня похвалила. Это человек, от которого сразу идёт невероятно мощная энергетика. Я очень рада, что она была на съёмках. Здоровья ей», — приводит слова Щербаковой «Комсомольская правда».
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