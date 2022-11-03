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Идель-2022. Юниоры: День 2
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Анна Щербакова поделилась эмоциями от работы в роли ведущей на шоу «Ледниковый период»

Анна Щербакова поделилась эмоциями от работы в роли ведущей на шоу «Ледниковый период»
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о работе в роли ведущей на шоу «Ледниковый период».

«Конечно, для меня это что-то совершенно новое. Впервые я, можно сказать, по другую сторону льда. Погрузиться сразу в такой большой проект – это огромная удача и огромный опыт. Там нет времени раскачиваться, чему-то по чуть-чуть учиться – сразу в бой, сразу весь день съёмки, поэтому сразу стараешься учиться всему и, конечно, совершенствоваться и не подкачать, чтобы соответствовать проекту.

С Алексеем [Ягудиным] очень легко, приятно работать. Он всегда подсказывает, поддерживает, и всегда позитивная атмосфера. С Алиной Загитовой, с которой мы очень хорошо общаемся, тоже легко работается. Команда просто замечательная.

Здесь как в фигурном катании – это прежде всего спорт, но совмещённый с искусством. Мне всегда хотелось это совмещать, так и там участники – они всё-таки в основном творческие личности, для них очень важна творческая составляющая. Они очень отдаются своим номерам, прямо проживают их – это очень видно. Очень интересно смотреть, как катаются актёры. Вижу, когда участники расстраиваются из-за оценок и когда радуются, поэтому спортивный азарт присутствует», – сказала Щербакова в эфире Первого канала в телепередаче «Доброе утро».

Загитову и Щербакову развели на «Ледниковом периоде». Неужели чемпионки не сработались?! Загитову и Щербакову развели на «Ледниковом периоде». Неужели чемпионки не сработались?!
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