Анна Щербакова поделилась эмоциями от работы в роли ведущей на шоу «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о работе в роли ведущей на шоу «Ледниковый период».
«Конечно, для меня это что-то совершенно новое. Впервые я, можно сказать, по другую сторону льда. Погрузиться сразу в такой большой проект – это огромная удача и огромный опыт. Там нет времени раскачиваться, чему-то по чуть-чуть учиться – сразу в бой, сразу весь день съёмки, поэтому сразу стараешься учиться всему и, конечно, совершенствоваться и не подкачать, чтобы соответствовать проекту.
С Алексеем [Ягудиным] очень легко, приятно работать. Он всегда подсказывает, поддерживает, и всегда позитивная атмосфера. С Алиной Загитовой, с которой мы очень хорошо общаемся, тоже легко работается. Команда просто замечательная.
Здесь как в фигурном катании – это прежде всего спорт, но совмещённый с искусством. Мне всегда хотелось это совмещать, так и там участники – они всё-таки в основном творческие личности, для них очень важна творческая составляющая. Они очень отдаются своим номерам, прямо проживают их – это очень видно. Очень интересно смотреть, как катаются актёры. Вижу, когда участники расстраиваются из-за оценок и когда радуются, поэтому спортивный азарт присутствует», – сказала Щербакова в эфире Первого канала в телепередаче «Доброе утро».
- 3 ноября 2022
-
13:40
-
13:19
-
13:16
-
12:48
-
12:37
-
11:51
-
10:40
-
10:15
-
10:13
-
10:01
-
09:50
-
09:03
-
08:33
-
08:21
-
08:15
-
00:32
- 2 ноября 2022
-
23:41
-
23:00
-
22:00
-
21:54
-
21:17
-
21:00
-
19:49
-
19:40
-
19:10
-
17:40
-
17:19
-
14:36
-
14:32
-
14:29
-
14:24
-
14:13
-
14:01
-
13:01
-
10:32