Анна Щербакова поделилась эмоциями от работы в роли ведущей на шоу «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о работе в роли ведущей на шоу «Ледниковый период».

«Конечно, для меня это что-то совершенно новое. Впервые я, можно сказать, по другую сторону льда. Погрузиться сразу в такой большой проект – это огромная удача и огромный опыт. Там нет времени раскачиваться, чему-то по чуть-чуть учиться – сразу в бой, сразу весь день съёмки, поэтому сразу стараешься учиться всему и, конечно, совершенствоваться и не подкачать, чтобы соответствовать проекту.



С Алексеем [Ягудиным] очень легко, приятно работать. Он всегда подсказывает, поддерживает, и всегда позитивная атмосфера. С Алиной Загитовой, с которой мы очень хорошо общаемся, тоже легко работается. Команда просто замечательная.



Здесь как в фигурном катании – это прежде всего спорт, но совмещённый с искусством. Мне всегда хотелось это совмещать, так и там участники – они всё-таки в основном творческие личности, для них очень важна творческая составляющая. Они очень отдаются своим номерам, прямо проживают их – это очень видно. Очень интересно смотреть, как катаются актёры. Вижу, когда участники расстраиваются из-за оценок и когда радуются, поэтому спортивный азарт присутствует», – сказала Щербакова в эфире Первого канала в телепередаче «Доброе утро».