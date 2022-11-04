«Влюблена в сегодняшний макияж». Анна Щербакова показала новый образ

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова показала, в каком образе вела новый выпуск телепроекта «Ледниковый период».

«Влюблена в сегодняшний макияж», — подписала снимки Щербакова на английском языке.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Анны Щербаковой.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Анны Щербаковой.

Летом Щербакова перенесла операцию на колене. Из-за восстановления фигуристка пропускает первую половину сезона и дебютирует в роли ведущей в телепроекте «Ледниковый период».

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