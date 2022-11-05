Фигуристка Сафонова: конечно, хотелось бы выезжать за пределы Беларуси и России

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова рассказала, как восприняла отстранение от международных стартов.
«Конечно, выезжать за пределы Беларуси и России мне бы хотелось, мир посмотреть. Но мотивация не пропадала. Было желание ставить новые программы, совершенствоваться.
Хотела ли принять участие в чемпионате России? Конечно, но надо смотреть по датам — всё-таки у нас в Беларуси тоже свой чемпионат. Если они совпадают, то, понятное дело, я буду выступать на чемпионате Республики», — передаёт слова Сафоновой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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