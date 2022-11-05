Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Этап 3: Мужчины, короткая программа
Начало прямой трансляции
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Сафонова: конечно, хотелось бы выезжать за пределы Беларуси и России

Фигуристка Сафонова: конечно, хотелось бы выезжать за пределы Беларуси и России
Комментарии

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова рассказала, как восприняла отстранение от международных стартов.

«Конечно, выезжать за пределы Беларуси и России мне бы хотелось, мир посмотреть. Но мотивация не пропадала. Было желание ставить новые программы, совершенствоваться.

Хотела ли принять участие в чемпионате России? Конечно, но надо смотреть по датам — всё-таки у нас в Беларуси тоже свой чемпионат. Если они совпадают, то, понятное дело, я буду выступать на чемпионате Республики», — передаёт слова Сафоновой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Валиева выступит с новым посланием для зрителей. Что на этот раз скажет Камила? LIVE Валиева выступит с новым посланием для зрителей. Что на этот раз скажет Камила? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022