Фигуристка Сафонова: конечно, хотелось бы выезжать за пределы Беларуси и России

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова рассказала, как восприняла отстранение от международных стартов.

«Конечно, выезжать за пределы Беларуси и России мне бы хотелось, мир посмотреть. Но мотивация не пропадала. Было желание ставить новые программы, совершенствоваться.

Хотела ли принять участие в чемпионате России? Конечно, но надо смотреть по датам — всё-таки у нас в Беларуси тоже свой чемпионат. Если они совпадают, то, понятное дело, я буду выступать на чемпионате Республики», — передаёт слова Сафоновой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.