Тарасова и Морозов остались недовольны выступлением в короткой программе в Казани

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани.
Перед произвольной программой Тарасова и Морозов лидируют, но выигрывают у преследователей менее одного балла.
Тарасова: Как принимали? Хорошо, тепло. Трибуны отлично воспринимали. Прокат был не самый лучший. На тулупе была грубая ошибка, по технической части надо будет смотреть. Оценки? Неважно, дело в прокате.
Морозов: Сами оценку ставим: довольны — недовольны. Сегодня было не так хорошо. Какие-то вещи лучше получились, но первая ошибка впечатление смазала. Остальное было не так плохо.
Какие выводы сделали после поражения в Москве? У нас не так много времени между этапами. Была полноценная неделя рабочая, дорабатывали то, что было, увеличивали количество элементов на тренировке. Работа идёт, это всё-таки процесс. За короткий срок это быстро не исправишь.
Добавило ли внезапное поражение мотивации? Если на лёд уже пришёл, то там не нужна мотивация. Главное — дойти до катка. Когда ты тренируешься, то за столько времени спортивной карьеры ты уже привык тренироваться.
Тарасова: Три парницы из Казани? Мы очень рады, что в Казани школа такая, что дети вырастают и выходят на взрослый уровень на большие соревнования. Очень здорово.
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