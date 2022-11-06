Кадырова: Тарасова и Морозов — тоже люди, все вправе допускать ошибки

Российские фигуристы Ясмина Кадырова и Валерий Колесов высказались о конкуренции с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. Тарасова и Морозов одержали победу на этапе Гран-при в Казани. Кадырова и Колесов стали вторыми.



Кадырова: Тарасова и Морозов тоже люди. Все вправе допускать ошибки, это не показатель.

Колесов: Не стоит надеяться на неудачу соперников.

На каком уровне скатанность? Процентов 95. До ста нам надо докататься ещё сезон, кучу притирок нужно пройти.

Мы довольны тем, что подошли к Гран-при в оптимальной форме. Мы скатались и хотели выйти и бороться. У нас получилось.

Тренеры постоянно говорят: «Давайте набирайте». Нам надо прибавлять в силовых элементах.

Кадырова: И в качестве исполнения.

Колесов: Ситуация, когда из-за маленького количества участников гарантировано место на пьедестале? Мы понимали, что отрыв от первого места у нас не очень большой, как и от третьего. Но нам хотелось показать свой уровень. Этот опыт помог нам абстрагироваться.

Когда катаешься, о деньгах думать не хочешь, но… Хочется всё-таки больше спортивный стимул иметь.