Российские фигуристы Ясмина Кадырова и Валерий Колесов высказались о конкуренции с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. Тарасова и Морозов одержали победу на этапе Гран-при в Казани. Кадырова и Колесов стали вторыми.
Кадырова: Тарасова и Морозов тоже люди. Все вправе допускать ошибки, это не показатель.
Колесов: Не стоит надеяться на неудачу соперников.
На каком уровне скатанность? Процентов 95. До ста нам надо докататься ещё сезон, кучу притирок нужно пройти.
Мы довольны тем, что подошли к Гран-при в оптимальной форме. Мы скатались и хотели выйти и бороться. У нас получилось.
Тренеры постоянно говорят: «Давайте набирайте». Нам надо прибавлять в силовых элементах.
Кадырова: И в качестве исполнения.
Колесов: Ситуация, когда из-за маленького количества участников гарантировано место на пьедестале? Мы понимали, что отрыв от первого места у нас не очень большой, как и от третьего. Но нам хотелось показать свой уровень. Этот опыт помог нам абстрагироваться.
Когда катаешься, о деньгах думать не хочешь, но… Хочется всё-таки больше спортивный стимул иметь.
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