Максим Траньков — о Тарасовой и Морозове: они вызывают эмоции, болеть за них валидольно

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался о выступлении российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани, где они заняли первое место.
«Безусловно, в первую очередь я доволен произвольной программой — удалось показать практически максимум и с новым элементом — совместным вращением, которое было доработано после этапа Гран-при в Москве. Нужно усложняться, нужно поработать над каскадом — тот, что они выполняли в последнее время, морально устарел. В Сочи наблюдал за Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, видел, что ребята разучивают четверную подкрутку и уже неплохо её делают. Поэтому думаю, что как вариант для прыжкового турнира, например, надо попробовать её вспомнить. Они её раньше исполняли, и довольно успешно.
Короткой программой я недоволен, конечно. Потому что нельзя на тренировках спокойно и чисто катать программу и срывать какие-то элементы на прокатах, а на каких-то просто разгильдяйски терять уровни. Иначе как разгильдяйскими потери на тодесе и вращении я их назвать не могу.
В целом турнир прошёл привычно, с качелями, но за это их и любят зрители — они вызывают эмоции, болеть за них валидольно. Я с ними уже столько лет бок о бок иду, для меня это родные люди — и радоваться, и горевать с ними для меня нормальная, семейная ситуация», — цитирует Транькова ТАСС.
- 6 ноября 2022
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