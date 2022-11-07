Анна Щербакова показала бэкстейдж-снимки со стильной фотосессии

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила бэкстейдж-снимки, сделанные в рамках стильной фотосессии. Щербакова предстала в элегантном образе.

«Бэкстейдж», — подписала она фотографии.

Фото: из личного архива анны щербаковой

Фото: из личного архива анны щербаковой

Летом 2022 года Анна Щербакова перенесла операцию на колене. Из-за восстановления спортсменка пропускает первую половину сезона и дебютирует в роли ведущей в телешоу «Ледниковый период».

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