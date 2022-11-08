Роднина — о ГП России в Москве без Дэвис и Смолкина: долететь тяжело. Это важная пара?
Поделиться
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что российская фигуристка Диана Дэвис, являющаяся дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, и её партнёр Глеб Смолкин не выступят в танцах на льду на четвёртом этапе Гран-при России. Турнир пройдёт в Москве с 11 по 13 ноября.
«Долететь, видимо, тяжело. А это разве какая-то важная пара?
Читателям интересна эта пара? Мне нет», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
Комментарии
- 8 ноября 2022
-
13:11
-
13:01
-
12:25
-
11:48
-
11:28
-
10:01
-
09:24
- 7 ноября 2022
-
21:28
-
19:09
-
18:57
-
18:49
-
14:25
-
13:28
-
13:01
-
12:14
-
12:06
-
11:36
-
10:59
-
10:27
-
10:22
-
10:09
-
08:22
-
08:16
-
08:04
- 6 ноября 2022
-
22:55
-
22:14
-
21:18
-
20:36
-
20:10
-
19:41
-
19:36
-
19:33
-
19:18
-
19:04
-
19:02
Партнерский контент