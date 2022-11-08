Роднина — о ГП России в Москве без Дэвис и Смолкина: долететь тяжело. Это важная пара?

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что российская фигуристка Диана Дэвис, являющаяся дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, и её партнёр Глеб Смолкин не выступят в танцах на льду на четвёртом этапе Гран-при России. Турнир пройдёт в Москве с 11 по 13 ноября.

«Долететь, видимо, тяжело. А это разве какая-то важная пара?

Читателям интересна эта пара? Мне нет», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».

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