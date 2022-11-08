Ирина Роднина отреагировала на решение ВАДА передать дело Камилы Валиевой в CAS

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Российской Федерации Ирина Роднина отреагировала на новость о том, что ВАДА передало допинг-дело олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Я не совсем в курсе всех правил и законов. Раз мы отказываемся идти официальным путём, то у них, наверное, есть право передать дело в CAS», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Новость по теме ВАДА передало допинг-дело Камилы Валиевой в CAS

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