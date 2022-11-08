Спортивный юрист предположила, когда CAS вынесет итоговый вердикт по делу Валиевой

Спортивный юрист Анна Анцелиович предположила, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет итоговый вердикт по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.



О завершении расследования по делу Валиевой стало известно более месяца назад, но РУСАДА придало всей информации по этому вопросу конфиденциальный характер, так как 16-летняя фигуристка является «защищённым лицом». Ранее сегодня, 8 ноября, стало известно, что ВАДА подало апелляцию в CAS.

«Вообще CAS рассматривает дела очень долго. Это очень длительная процедура — около года. Но, я думаю, с учётом того, что с момента Олимпиады прошло около девяти месяцев, стороны договорятся об ускоренном слушании и, по-видимому, данное дело всё-таки не будет затянуто, его рассмотрят в ближайшее время. Но это займёт всё равно два-три месяца как минимум, я думаю», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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