Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Московские звезды. Юниоры: День 2
Начало прямой трансляции
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Щербакова выступит с гала-номером на Кубке Московского спорта

Щербакова выступит с гала-номером на Кубке Московского спорта
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова примет участие в Кубке Московского спорта в 2023 году.

По информации «РИА Новости Спорт», Щербакова выступит с гала-номером.

В соревнованиях примут участие команды 20 школ фигурного катания, включая воспитанников лучших спортивных учреждений России: школы «Хрустальный», в которой работают ученики Этери Тутберидзе, спортивной школы «Янтарь», академии «Ангелы Плющенко» и школы ЦСКА.

Турнир будет состоять из семи этапов и суперфинала, который пройдет 1 июня 2023 года во дворце спорта «Мегаспорт».

Напомним, Анна Щербакова ещё не выступала в сезоне-2022/2023. Фигуристка является одной из ведущих шоу «Ледниковый период».

Новость по теме
Хореограф «Ледникового периода»: возможно, Анне Щербаковой стоит закончить карьеру
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022