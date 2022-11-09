Щербакова выступит с гала-номером на Кубке Московского спорта

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова примет участие в Кубке Московского спорта в 2023 году.

По информации «РИА Новости Спорт», Щербакова выступит с гала-номером.

В соревнованиях примут участие команды 20 школ фигурного катания, включая воспитанников лучших спортивных учреждений России: школы «Хрустальный», в которой работают ученики Этери Тутберидзе, спортивной школы «Янтарь», академии «Ангелы Плющенко» и школы ЦСКА.

Турнир будет состоять из семи этапов и суперфинала, который пройдет 1 июня 2023 года во дворце спорта «Мегаспорт».

Напомним, Анна Щербакова ещё не выступала в сезоне-2022/2023. Фигуристка является одной из ведущих шоу «Ледниковый период».