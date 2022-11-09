Щербакова выступит с гала-номером на Кубке Московского спорта
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова примет участие в Кубке Московского спорта в 2023 году.
По информации «РИА Новости Спорт», Щербакова выступит с гала-номером.
В соревнованиях примут участие команды 20 школ фигурного катания, включая воспитанников лучших спортивных учреждений России: школы «Хрустальный», в которой работают ученики Этери Тутберидзе, спортивной школы «Янтарь», академии «Ангелы Плющенко» и школы ЦСКА.
Турнир будет состоять из семи этапов и суперфинала, который пройдет 1 июня 2023 года во дворце спорта «Мегаспорт».
Напомним, Анна Щербакова ещё не выступала в сезоне-2022/2023. Фигуристка является одной из ведущих шоу «Ледниковый период».
Комментарии
- 9 ноября 2022
-
14:31
-
14:02
-
13:29
-
13:18
-
13:02
-
12:30
-
09:48
-
08:40
-
07:37
- 8 ноября 2022
-
22:57
-
22:35
-
22:02
-
21:44
-
21:40
-
21:25
-
21:00
-
19:52
-
19:46
-
19:31
-
19:17
-
18:42
-
18:23
-
18:08
-
17:53
-
17:46
-
17:23
-
17:16
-
17:00
-
16:50
-
16:46
-
16:35
-
16:19
-
15:44
-
15:13
-
15:10
Партнерский контент