«Включается какой-то инстинкт». Елена Ильиных — о борьбе за медаль Олимпийских игр

Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду Елена Ильиных, выступавшая в дуэте с Никитой Кацалаповым, рассказала о чувствах, которые испытывала в личном турнире в Сочи.

«Знаете, я всегда старалась (и стараюсь до сих пор) искать корень всех своих проблем в себе, а не обижаться на кого-то. Когда на Олимпиаде в Сочи мы с Никитой стали после короткого танца третьими в личных соревнованиях, а вплотную за нами расположились семь пар, каждая из которых претендовала на это же самое место, я вышла на произвольную программу с одной-единственной мыслью: ни в коем случае никому не отдать нашу позицию. Даже если придётся вцепиться в неё зубами.

Человеческое это чувство или звериное? Звериное, мне кажется. Включается какой-то инстинкт. Потому что способность рассуждать, что спорт есть спорт и в нём всё может случиться, в этот момент просто отключается. Ты бьёшься за своё и готов ради этого на многое.

Это вообще какой-то иной мир, где либо ты выжил, либо тебя выбросили из жизни. Просто с возрастом я стала понимать: каким бы талантливым и работоспособным ни был спортсмен, нужно, чтобы всё сошлось в нужный момент в одной точке. Талант, трудолюбие, удача, месторасположение, чтобы не было ковида, чтобы ты внезапно не отравился или не заболел, чтобы проснулся в день старта в хорошем настроении, наконец», — приводит слова Ильиных RT.

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