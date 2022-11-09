Елена Ильиных: на УЗИ муж прыгать от счастья был готов, что Матильды не будет

Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду Елена Ильиных рассказала об отношениях с гражданским мужем — артистом балета Сергеем Полуниным.

Пара воспитывает двух сыновей. В 2020 году родился Мир, а в 2022-м – Дар.



«Я эту семью очень долго хотела. Слишком устала от ощущения постоянных ограничений. В спорте ты в этих ограничениях живёшь фактически круглосуточно. Понятно, что привыкаешь, но психологически это непросто. Страхи тоже были. Что могу не родить ребёнка, могу просто не встретить мужчину, от которого бы захотела иметь детей. То есть у меня какая-то очень сложная схема была в голове на этот счёт. И тут появился Серёжа — и всё как-то само сложилось. Так что я вообще не боялась, что куда-то не вернусь. Не очень, правда, понимала, куда вообще могу пойти, когда подрастут дети. На третьем месяце беременности с первым сыном ещё танцевала, но «Распутин» казался мне тогда разовым проектом.

Если третьим ребёнком станет девочка, как назовём? Мы с самого начала договорились с Серёжей, что мальчику даёт имя он, а девочке я. Почему-то была уверена, что после Мира у нас родится именно девочка. И как-то вечером, когда уже засыпала, мне ни с того ни с сего пришло в голову имя: Матильда. Прямо переклинило: Матильда Сергеевна — и всё тут!

Сергей так расстроился, когда я ему об этом сказала, просто лица на нём не было. Я даже начала подозревать, что он вообще не хочет второго ребёнка. Но когда мне сделали очередное УЗИ и окончательно определили пол малыша, не передать, как муж радовался. Просто прыгать от счастья был готов, что Матильды не будет», — приводит слова Ильиных RT.

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