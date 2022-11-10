Елена Ильиных: родила 2-го ребёнка и увидела очень большую цифру на весах. Просто жуткую

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных призналась, что у неё был лишний вес, когда она родила второго ребёнка. У Ильиных и её возлюбленного, артиста балета Сергея Полунина, двое сыновей, которых назвали Мир и Дар. Мир появился на свет в январе 2020 года, Дар — в апреле 2022-го.

«Очень большую цифру я там увидела [после рождения второго ребёнка], жуткую просто! Но так комфортно чувствовала себя, так была счастлива, ощущала такую заботу со стороны Сергея, да и вообще всех близких, что цифра совершенно меня не смутила», — приводит слова Ильиных «RT на русском».

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