Елена Ильиных: родила 2-го ребёнка и увидела очень большую цифру на весах. Просто жуткую

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных призналась, что у неё был лишний вес, когда она родила второго ребёнка. У Ильиных и её возлюбленного, артиста балета Сергея Полунина, двое сыновей, которых назвали Мир и Дар. Мир появился на свет в январе 2020 года, Дар — в апреле 2022-го.
«Очень большую цифру я там увидела [после рождения второго ребёнка], жуткую просто! Но так комфортно чувствовала себя, так была счастлива, ощущала такую заботу со стороны Сергея, да и вообще всех близких, что цифра совершенно меня не смутила», — приводит слова Ильиных «RT на русском».
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 10 ноября 2022
-
10:16
-
10:00
-
09:25
-
09:01
-
09:00
-
08:01
- 9 ноября 2022
-
23:46
-
22:12
-
21:46
-
21:32
-
21:18
-
21:09
-
20:58
-
20:44
-
20:07
-
19:47
-
19:29
-
19:16
-
18:07
-
17:17
-
15:01
-
14:46
-
14:31
-
14:02
-
13:29
-
13:18
-
13:02
-
12:30
-
09:48
-
08:40
-
07:37
- 8 ноября 2022
-
22:57
-
22:35
-
22:02
-
21:44