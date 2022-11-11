Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Источник: Морис Квителашвили ушёл из группы Этери Тутберидзе и уехал в Италию

Источник: Морис Квителашвили ушёл из группы Этери Тутберидзе и уехал в Италию
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2020 года в мужском одиночном катании грузинский фигурист Морис Квителашвили приостановил работу с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе и уехал в Италию. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на близкий к ситуации источник.

Также сообщается, что это решение было принято из-за проблем с логистикой, вызванной обстановкой в мире. Оно принималось совместно с Тутберидзе. В настоящее время Квителашвили работает в Энье с командой тренеров, в которую входит известный итальянский специалист Лоренцо Магри.

Ход Императрицы. Туктамышева даст бой юным звёздам Тутберидзе и Плющенко в Москве! Ход Императрицы. Туктамышева даст бой юным звёздам Тутберидзе и Плющенко в Москве!

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022