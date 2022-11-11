Источник: Морис Квителашвили ушёл из группы Этери Тутберидзе и уехал в Италию

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2020 года в мужском одиночном катании грузинский фигурист Морис Квителашвили приостановил работу с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе и уехал в Италию. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на близкий к ситуации источник.

Также сообщается, что это решение было принято из-за проблем с логистикой, вызванной обстановкой в мире. Оно принималось совместно с Тутберидзе. В настоящее время Квителашвили работает в Энье с командой тренеров, в которую входит известный итальянский специалист Лоренцо Магри.

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