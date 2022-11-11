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Смирнов — об уходе Квителашвили: на группу Тутберидзе это никак не сможет повлиять

Смирнов — об уходе Квителашвили: на группу Тутберидзе это никак не сможет повлиять
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Призёр чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы в парном катании Александр Смирнов высказался об уходе грузинского фигуриста Мориса Квителашвили из группы Этери Тутберидзе.

Ранее появилась информация о том, что Квителашвили покинул группу Тутберидзе из-за проблем с логистикой и будет тренироваться в Италии под руководством Лоренцо Магри. Сам Квителашвили заявил, что это временная мера.

«Повредит ли отъезд Мориса Квителашвили школе Этери Тутберидзе? Ни в коем случае. Морис же выступал не за российскую федерацию фигурного катания, он представлял Грузию. Мне кажется, больше может потерять только сам Морис. Но я так понял, что они всё равно будут продолжать контактировать с тренерским штабом Этери Георгиевны и со всеми, кто ему помогал. Думаю, они остались в хороших отношениях, а это всё, как и было сказано, связано с перелётами, осложнениями в получении виз, логистикой.

Отдельный отъезд одного грузинского фигуриста не сможет повлиять на прогресс в группе. Если только на ту, в которую придёт Морис. На группу Этери Георгиевны это никак не сможет повлиять», — приводит слова Смирнова «Спорт день за днём».

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