Вайцеховская: большое упущение, что у генерального директора ФФККР фамилия не Рудковская

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась впечатлениями от юбилейного шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «35 лет на льду», которое проходит сегодня в Москве.
«К вопросу о популярности фигурного катания: на шоу Плющенко «ВТБ-Арена» битком, включая весь верхний ярус. Всего лишь вопрос менеджмента, полагаю. Большое упущение, считаю, что у генерального директора федерации фигурного катания фамилия не Рудковская.
Отдельное впечатление вечера — совершенно потрясающий по замыслу и реализации балетный номер Елены Ильиных (на льду) и Сергея Полунина (на сцене посреди этого льда)», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
Продюсер Яна Рудковская – совладелица академии «Ангелы Плющенко» и супруга Евгения Плющенко.
- 12 ноября 2022
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