Маи Михара: я фанатка Туктамышевой. Это честь, что за меня болеет такая фигуристка

Фигуристки, занявшие первые три места в короткой программе на четвёртом этапе Гран-при ISU в Великобритании, рассказали о своем отношении к Елизавете Туктамышевой.

25-летняя россиянка после победы в короткой программе на этапе Гран-при России передала привет своей подруге Маи Михаре, которая и стала лучшей в Шеффилде.

«Я так счастлива услышать добрые слова от Елизаветы, это невероятно. Я фанатка Туктамышевой, это такая честь, что за меня болеет такая фигуристка», – приводит слова Михары Sports.ru.

«Моя любимая фигуристка всех времён и народов – Евгения Медведева. Ещё очень нравится Елизавета Туктамышева», – сказала занявшая второе место американка Изабо Левито.

«Мне нравится много фигуристов, у кого-то катание, у кого-то прыжки. Но не могу не отметить, что Туктамышева очень вдохновляет всех нас. Я равняюсь на неё в том, что она так много лет катается и при этом держит планку. Это достойно просто огромного уважения», – сказала представительница Грузии Анастасия Губанова.

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