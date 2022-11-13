«Большая неожиданность». Елизавета Туктамышева — о победе на 4-м этапе Гран-при России

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева прокомментировала победу на четвёртом этапе серии Гран-при России.
«Я пока немного в шоке. Скажем так — я очень сильно проникла в образ, и поэтому местами было пустовато. Но это всё потому, что я «ослепла», очень сильно в образ вошла.
При падениях подумала: «Блин, надо собраться и дальше откатать точно, чисто». В этот момент был немного потерян взгляд, это я пыталась собраться с мыслями и выпала немного из образа, сама это почувствовала. Думаю, зрители это увидели. Первое место – большая неожиданность здесь, я не знала, как откатали другие спортсменки. Падение с флипа — был флешбэк к ЧМ, когда я думала, что всё пропало. Но опять получилось довольно удачно. Может, это ключ — падение с флипа?» — сказала Туктамышева в интервью после проката.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 13 ноября 2022
-
17:26
-
17:18
-
17:14
-
17:12
-
17:07
-
17:03
-
16:59
-
16:53
-
16:48
-
16:42
-
16:32
-
16:23
-
15:18
-
15:10
-
15:01
-
14:53
-
14:45
-
14:39
-
14:33
-
14:21
-
14:18
-
13:39
-
13:25
-
11:43
-
11:05
-
10:24
-
10:08
-
09:41
-
01:07
- 12 ноября 2022
-
23:35
-
23:23
-
23:01
-
22:54
-
22:34
-
20:53