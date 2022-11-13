«Большая неожиданность». Елизавета Туктамышева — о победе на 4-м этапе Гран-при России

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева прокомментировала победу на четвёртом этапе серии Гран-при России.

«Я пока немного в шоке. Скажем так — я очень сильно проникла в образ, и поэтому местами было пустовато. Но это всё потому, что я «ослепла», очень сильно в образ вошла.

При падениях подумала: «Блин, надо собраться и дальше откатать точно, чисто». В этот момент был немного потерян взгляд, это я пыталась собраться с мыслями и выпала немного из образа, сама это почувствовала. Думаю, зрители это увидели. Первое место – большая неожиданность здесь, я не знала, как откатали другие спортсменки. Падение с флипа — был флешбэк к ЧМ, когда я думала, что всё пропало. Но опять получилось довольно удачно. Может, это ключ — падение с флипа?» — сказала Туктамышева в интервью после проката.

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