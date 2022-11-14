Елена Вайцеховская предложила, как не допускать допинг-скандалов, как с Камилой Валиевой

Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская предложила, как сделать так, чтобы не было допинг-скандалов, в который оказалась вовлечена олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях Камила Валиева.
«Случай с Валиевой — вполне себе иллюстрация. Бессмысленно сейчас рассуждать, кто именно и в какой степени должен был нести ответственность за несовершеннолетнего атлета: её тренерский штаб, врачи сборной или родители — здесь никогда не будет оптимальной формулы.
Именно поэтому должен существовать механизм, который мог бы стопроцентно обеспечивать то, что на Западе называется foolproof — защитой от дурака. Иначе говоря, страховку.
Он и существовал, собственно — в былые времена. Назывался выездной допинг-контроль. Это быстро, необременительно — и полагаю, что не слишком дорого: если проба вызывает сомнения, это сразу видно при достаточно примитивном лабораторном исследовании.
Соответственно, в случае малейших сомнений атлет, независимо от собственных регалий и влиятельности его тренеров, должен выводиться из игры автоматически — слишком велики ставки», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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