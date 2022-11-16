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Авербух — о ЧМ: почему мы должны вообще смотреть этот футбол, из которого нас изгнали?

Авербух — о ЧМ: почему мы должны вообще смотреть этот футбол, из которого нас изгнали?
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Режиссёр театрализованных шоу, советский и российский фигурист (танцы на льду), продюсер, хореограф Илья Авербух заявил, что не видит смысла смотреть чемпионат мира и прочие европейские футбольные турниры в отсутствие российской сборной и клубов.

«Ровно к этому отношусь. Может, финальные игры посмотрю. Честно, мне неинтересно, когда не играют наши ребята. Мне неинтересно смотреть и Лигу чемпионов, и всё остальное в отсутствие наших клубов. Я не понимаю, зачем смотреть ту же итальянскую лигу. Это не ко мне. Почему мы должны вообще смотреть этот футбол, из которого нас изгнали? Какая-то странная история. А чемпионат России — да, смотрю. Какие-то главные игры», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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