Стала известна причина смерти Александра Горшкова

Причиной смерти легендарного российского фигуриста и главы Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова стал инфаркт миокарда. Об этом сообщает издание «Известия».
Сообщается, что Горшков находился в предобморочном состоянии. К бывшему фигуристу приехала скорая помощь и доставила в больницу с острым инфарктом миокарда, после чего он попал в реанимацию. Медики не смогли спасти его жизнь.
Горшкову было 76 лет. Более 10 лет он занимал должность президента российской федерации фигурного катания. Горшков в паре с Людмилой Пахомовой, которая ушла из жизни в 1986 году, выиграли Олимпийские игры 1976 года, став первыми олимпийскими чемпионами в танцах на льду. Также они являются шестикратными чемпионами мира и шестикратными чемпионами Европы.
- 17 ноября 2022
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