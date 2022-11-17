«Навсегда в наших сердцах». Этери Тутберидзе — о кончине Александра Горшкова
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на известие об уходе из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийского чемпиона 1976 года в танцах на льду Александра Горшкова. Горшкову было 76 лет.
«Навсегда в наших сердцах», — написала Тутберидзе в своих социальных сетях, опубликовав кадры с одного из награждений своих подопечных.
Фото: Соцсети Этери Тутберидзе
Также Горшков — шестикратный чемпион мира и Европы в танцах на льду. Он выступал с Людмилой Пахомовой, которая ушла из жизни в 1986 году.
Причиной смерти легендарного российского фигуриста стал инфаркт миокарда. С этим диагнозом он был госпитализирован и попал в реанимацию. Медики не смогли спасти его жизнь.
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