«Навсегда в наших сердцах». Этери Тутберидзе — о кончине Александра Горшкова

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на известие об уходе из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийского чемпиона 1976 года в танцах на льду Александра Горшкова. Горшкову было 76 лет.



«Навсегда в наших сердцах», — написала Тутберидзе в своих социальных сетях, опубликовав кадры с одного из награждений своих подопечных.

Фото: Соцсети Этери Тутберидзе

Также Горшков — шестикратный чемпион мира и Европы в танцах на льду. Он выступал с Людмилой Пахомовой, которая ушла из жизни в 1986 году.



Причиной смерти легендарного российского фигуриста стал инфаркт миокарда. С этим диагнозом он был госпитализирован и попал в реанимацию. Медики не смогли спасти его жизнь.