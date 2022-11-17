«Нам всем будет его не хватать!» Елизавета Туктамышева — о кончине Александра Горшкова

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева отреагировала на известие об уходе из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийского чемпиона 1976 года в танцах на льду Александра Горшкова. Горшкову было 76 лет.

Ещё 13 ноября Горшков награждал Туктамышеву золотом четвёртого этапа Гран-при России в Москве.



«Сегодня не стало Александра Горшкова… человека с большой буквы, выдающегося спортсмена. Александр Георгиевич всегда поддерживал меня и умел подобрать правильные слова. Нам всем будет его не хватать! Покойтесь с миром», — написала Туктамышева.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Елизаветы Туктамышевой.

Также Горшков — шестикратный чемпион мира и Европы в танцах на льду. Он выступал с Людмилой Пахомовой, которая ушла из жизни в 1986 году.



Причиной смерти легендарного российского фигуриста стал инфаркт миокарда. С этим диагнозом он был госпитализирован и попал в реанимацию. Медики не смогли спасти его жизнь.