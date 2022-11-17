Илья Авербух: наши победы, в том числе и заслуга Александра Горшкова

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух отреагировал на известие об уходе из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийского чемпиона 1976 года в танцах на льду Александра Горшкова. Горшкову было 76 лет.



«Утро началось скверно. Узнали о трагическом уходе Великого спортсмена, человека — легенды, давшего фигурному катанию столько, что это не уместится в одном предложении. Именно благодаря Людмиле Пахомовой и Александру Горшкову танцы на льду стали олимпийским видом спорта.



Работа Александра Георгиевича и после завершения карьеры была колоссальная. Долгие годы он был президентом Федерации фигурного катания России. Всегда отстаивал наших ребят! Наши победы, в том числе и заслуга Александра Горшкова.



Александр Горшков. Вечная память», — написал Авербух в своём телеграм-канале.

Также Горшков — шестикратный чемпион мира и Европы в танцах на льду. Он выступал с Людмилой Пахомовой, которая ушла из жизни в 1986 году.



Причиной смерти легендарного российского фигуриста стал инфаркт миокарда. С этим диагнозом он был госпитализирован и попал в реанимацию. Медики не смогли спасти его жизнь.