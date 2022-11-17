Евгения Тарасова и Владимир Морозов исполнили на тренировке четверной подкрут
Поделиться
Серебряные призёры Олимпийских игр — 2022 в соревнованиях спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов исполнили на тренировке четверной подкрут. Видео было опубликовано в соцсетях команды Этери Тутберидзе.
Тарасова и Морозов — двукратные серебряные призёры Олимпийских игр в парном катании (2022) и командных соревнованиях (2018), двукратные чемпионы Европы (2017, 2018), трёхкратные призёры чемпионатов мира, победители финала Гран-при — 2016, трёхкратные чемпионы России.
С апреля 2021 года Тарасова и Морозов тренируются в группе Этери Тутберидзе. В работе с ними ей помогают двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, пермский тренер Павел Слюсаренко и чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов.
Комментарии
- 17 ноября 2022
-
20:29
-
19:56
-
19:40
-
19:05
-
18:37
-
18:26
-
18:17
-
18:04
-
17:37
-
17:23
-
15:32
-
15:18
-
15:10
-
15:09
-
14:45
-
14:32
-
14:10
-
13:20
-
13:19
-
13:14
-
13:01
-
12:58
-
12:53
-
12:32
-
12:30
-
12:15
-
12:08
-
12:01
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
11:05
-
11:03
Партнерский контент