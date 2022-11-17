Серебряные призёры Олимпийских игр — 2022 в соревнованиях спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов исполнили на тренировке четверной подкрут. Видео было опубликовано в соцсетях команды Этери Тутберидзе.

Тарасова и Морозов — двукратные серебряные призёры Олимпийских игр в парном катании (2022) и командных соревнованиях (2018), двукратные чемпионы Европы (2017, 2018), трёхкратные призёры чемпионатов мира, победители финала Гран-при — 2016, трёхкратные чемпионы России.

С апреля 2021 года Тарасова и Морозов тренируются в группе Этери Тутберидзе. В работе с ними ей помогают двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, пермский тренер Павел Слюсаренко и чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов.