Камила Валиева пожелала сборной России принять участие в следующей Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала публикацию председателя Московской городской Думы Алексея Шапошникова, посвящённый награждению её и Анны Щербаковой почётными грамотами Мосгордумы.
Шапошников выразил уверенность, что российские спортсмены выступят на следующих Олимпийских играх и станут чемпионами.
Фото: Личный архив Алексея Шапошникова
«Мы часто видим, что нашу олимпийскую сборную, наших спортсменов на различных международных соревнованиях отстраняют, пытаются найти какие-то предлоги, чтобы придраться. Очень неприятно и тяжело смотреть, как спорт из честного и открытого соревнования превращается в инструмент политической манипуляции.
Но здесь надо отдать должное и сказать слова благодарности нашим российским спортсменам, которые, несмотря ни на какие трудности и преграды, добиваются самых высоких результатов и становятся олимпийскими чемпионами. Как наши девчонки, которые показали настоящий русский характер на Олимпиаде в Пекине. Камила и сейчас проходит сложный и болезненный путь, начало которого было положено ещё на Играх. В наших силах поддержать её. Я сам, как и миллионы россиян, верю в нашу чемпионку и желаю ей сил!
Уверен, что и дальше наша страна останется одной из основных спортивных держав. А следующие Олимпийские игры пройдут с участием российских спортсменов, и мы обязательно будем олимпийскими чемпионами!» — написал Шапошников в своём телеграм-канале.
Фото: Личный архив Алексея Шапошникова
«Благодарю за поддержку и внимание! Пусть слова Алексея Валерьевича Шапошникова будут правдой и российская сборная примет участие в следующих Олимпийских играх!» — написала в ответ Валиева в своём телеграм-канале.
- 17 ноября 2022
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