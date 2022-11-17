«Умел найти правильные слова». Анна Щербакова — о поддержке со стороны Александра Горшкова

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова отреагировала на известие об уходе из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийского чемпиона 1976 года в танцах на льду Александра Горшкова. Горшкову было 76 лет.

«Он был рядом на всех важных соревнованиях и умел найти правильные слова, чтобы воодушевить нас на победу. Когда я была ещё совсем маленькая и у меня была первая серьёзная травма, Александр Георгиевич лично звонил и узнавал, как проходит восстановление, помогал с врачами. И буквально вчера мы созванивались – он интересовался, как прошла встреча олимпийцев», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

Также Горшков — шестикратный чемпион мира и Европы в танцах на льду. Он выступал с Людмилой Пахомовой, которая ушла из жизни в 1986 году.



Причиной смерти легендарного российского фигуриста стал инфаркт миокарда. С этим диагнозом он был госпитализирован и попал в реанимацию. Медики не смогли спасти его жизнь.