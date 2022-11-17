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Прощание с Александром Горшковым состоится 20 ноября на Малой арене «Лужники»

Прощание с Александром Горшковым состоится 20 ноября на Малой арене «Лужники»
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своём официальном сайте сообщила, что прощание с олимпийским чемпионом в танцах на льду Александром Георгиевичем Горшковым, который более 10 лет возглавлял ФФККР, состоится в воскресенье, 20 ноября, с 12:00 до 14:00 на Малой арене «Лужники» по адресу: ул. Лужники, д. 24, стр. 3.

Горшков скоропостижно скончался 17 ноября на 77-м году жизни. Причиной смерти легендарного фигуриста стал инфаркт миокарда. С этим диагнозом он был госпитализирован и попал в реанимацию. Медики не смогли спасти его жизнь.

Советский фигурист Александр Горшков — первый олимпийский чемпион в танцах на льду в паре с Людмилой Пахомовой, шестикратный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР. С 2010 года президент Федерации фигурного катания России.

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