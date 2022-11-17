«Вечная память таким великим людям». Софья Самоделкина — о кончине Александра Горшкова

Серебряный призёр этапа Гран-при России в Сочи в женском одиночном катании Софья Самоделкина отреагировала на известие об уходе из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийского чемпиона 1976 года в танцах на льду Александра Горшкова. Горшкову было 76 лет.

Глава ФФККР Горшков награждал Самоделкину медалью Гран-при России.

«Вечная память таким великим людям. Нам будет вас очень не хватать», — написала Самоделкина в своём телеграм-канале.

Также Горшков — шестикратный чемпион мира и Европы в танцах на льду. Он выступал с Людмилой Пахомовой, которая ушла из жизни в 1986 году.



Причиной смерти легендарного фигуриста стал инфаркт миокарда. С этим диагнозом он был госпитализирован и попал в реанимацию. Медики не смогли спасти его жизнь.

Прощание с Александром Горшковым состоится в воскресенье, 20 ноября, с 12:00 до 14:00 на Малой арене «Лужники» по адресу: ул. Лужники, д. 24, стр. 3.