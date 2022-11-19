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Елизавета Шанаева не смогла сдержать слёз после вопроса о смерти Александра Горшкова

Елизавета Шанаева не смогла сдержать слёз после вопроса о смерти Александра Горшкова
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Танцевальный дуэт Елизавета Шанаева и Павел Дрозд эмоционально высказались о смерти президента Федерации фигурного катания России Александра Горшкова.

«Безусловно, ушла целая эпоха. Я думаю, что не только Федерация фигурного катания России, но и в целом в фигурном катании мира будет очень не хватать такого человека и большого примера для всех спортсменов. Есть понятие человек-эпоха, наверное, Александра Георгиевича можно соотнести с этим термином. Он был очень участлив со спортсменами и действительно, если были какие-то проблемы, проникался ими. Это действительно очень большая утрата для нашего вида спорта», — передаёт слова Дрозда корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Отметим, что Шанаева в момент речи Дрозда не смогла сдержать слёз.

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