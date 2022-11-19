Фигуристка Ясмина Кадырова рассказала о самой известной шутке о своей фамилии

Фигуристы Ясмина Кадырова и Валерий Колесов прокомментировали прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Самаре.
Кадырова и Колесов после короткой программы занимают третье место.
Колесов: Прокат получился неидеальным, я не сделал параллельный прыжок, поэтому мы недовольны сегодняшним прокатом, но настроены бороться в произвольной.
Колесов: Как новая пара, чувствуем ли давление соперников? Конечно, давление чувствуется…
Кадырова: Сложный вопрос. Это и помогает, и не очень. Трудно ответить.
Колесов: Мы не задумывались о каком-то давлении.
Кадырова: Шутят ли насчёт моей фамилии? Довольно частая шуточка, особенно в нашей группе: «Будешь плохо что-то делать, позвоню твоему родственнику Кадырову» (смеётся). Бывает такое. Тамара Николаевна так говорит? Нет, буду держать в секрете.
Впечатления от Самары? Сам город очень приятный, я тут была в качестве одиночницы. Ещё на старом катке. Мне довольно привычно уже, всегда очень тепло принимают.
Колесов: Я тоже бывал на старом катке, здесь прошли мои первые соревнования в парном катании. Это был первый этап Кубка России в Самаре. Я здесь был, всё знакомо, но каток сейчас новый, и он намного лучше. Там немножко капало (смеётся).
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