Фигуристка Ясмина Кадырова рассказала о самой известной шутке о своей фамилии

Фигуристы Ясмина Кадырова и Валерий Колесов прокомментировали прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Самаре.

Кадырова и Колесов после короткой программы занимают третье место.

Колесов: Прокат получился неидеальным, я не сделал параллельный прыжок, поэтому мы недовольны сегодняшним прокатом, но настроены бороться в произвольной.



Колесов: Как новая пара, чувствуем ли давление соперников? Конечно, давление чувствуется…



Кадырова: Сложный вопрос. Это и помогает, и не очень. Трудно ответить.



Колесов: Мы не задумывались о каком-то давлении.



Кадырова: Шутят ли насчёт моей фамилии? Довольно частая шуточка, особенно в нашей группе: «Будешь плохо что-то делать, позвоню твоему родственнику Кадырову» (смеётся). Бывает такое. Тамара Николаевна так говорит? Нет, буду держать в секрете.

Впечатления от Самары? Сам город очень приятный, я тут была в качестве одиночницы. Ещё на старом катке. Мне довольно привычно уже, всегда очень тепло принимают.



Колесов: Я тоже бывал на старом катке, здесь прошли мои первые соревнования в парном катании. Это был первый этап Кубка России в Самаре. Я здесь был, всё знакомо, но каток сейчас новый, и он намного лучше. Там немножко капало (смеётся).