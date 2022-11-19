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Загитова и Щербакова вместе проведут полуфинал и финал «Ледникового периода»

Загитова и Щербакова вместе проведут полуфинал и финал «Ледникового периода»
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19 и 20 ноября проходят съёмки заключительных выпусков очередного сезона телевизионного проекта «Ледниковый период». Полуфинал и финал шоу олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова вновь проведут вместе. Не покинет свой пост и постоянный ведущий проекта Алексей Ягудин, передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Текущий сезон «Ледникового периода» проходит в два этапа. Сначала соревновались команды Александра Жулина и Ильи Авербуха, а затем начался личный турнир, полуфинал и финал которого снимаются как раз в эти выходные.
Загитова и Щербакова вместе вели командный турнир – брали интервью у разных команд. На записях личных соревнований Анна и Алина чередовались, попеременно составляя пару Алексею.

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