Худайбердиева и Базин назвали «бредом» ошибки в произвольном танце на 5-м этапе Гран-при

Российский танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин прокомментировал неудачный прокат произвольного танца на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Самаре. Базин дважды упал на переездах. Однако это не помешало паре уверенно выиграть соревнования.

— Как ощущения после проката?

Базин. Отвратительные.

— Можно ли как-то объяснить эти ошибки?

Худайбердиева. Нет, нельзя. Бред какой-то.

— Публика поддержала вас после проката, это помогло?

Базин. Да.

Худайбердиева. Спасибо большое, огромное всем, кто поддержал. Извиняемся за данный перформанс.

— Теперь надо будет как-то отдохнуть или, наоборот, выйти на каток и с утра до вечера работать?

Худайбердиева. Без комментариев.

— Следующий старт — чемпионат России?

Худайбердиева. У нас будет ещё промежуточный старт в Тольятти в начале декабря.