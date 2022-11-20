Худайбердиева и Базин назвали «бредом» ошибки в произвольном танце на 5-м этапе Гран-при

Российский танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин прокомментировал неудачный прокат произвольного танца на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Самаре. Базин дважды упал на переездах. Однако это не помешало паре уверенно выиграть соревнования.
— Как ощущения после проката?
Базин. Отвратительные.
— Можно ли как-то объяснить эти ошибки?
Худайбердиева. Нет, нельзя. Бред какой-то.
— Публика поддержала вас после проката, это помогло?
Базин. Да.
Худайбердиева. Спасибо большое, огромное всем, кто поддержал. Извиняемся за данный перформанс.
— Теперь надо будет как-то отдохнуть или, наоборот, выйти на каток и с утра до вечера работать?
Худайбердиева. Без комментариев.
— Следующий старт — чемпионат России?
Худайбердиева. У нас будет ещё промежуточный старт в Тольятти в начале декабря.
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