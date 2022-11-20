Алина Загитова появится в новом выпуске «Ледникового периода» в коротком розовом платье

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова показала новый образ для ведения шоу «Ледниковый период». Загитова предстанет перед зрителями в ярко-розовом коротком платье с откровенным вырезом.

«Как вам образ?» — написала Загитова в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Ранее стало известно, что Загитова в паре с олимпийской чемпионкой 2022 года Анной Щербаковой проведут полуфинал и финал телевизионного шоу.

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.