Алина Загитова появится в новом выпуске «Ледникового периода» в коротком розовом платье

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова показала новый образ для ведения шоу «Ледниковый период». Загитова предстанет перед зрителями в ярко-розовом коротком платье с откровенным вырезом.
«Как вам образ?» — написала Загитова в своих социальных сетях.
Фото: из личного архива Алины Загитовой
Фото: из личного архива Алины Загитовой
Ранее стало известно, что Загитова в паре с олимпийской чемпионкой 2022 года Анной Щербаковой проведут полуфинал и финал телевизионного шоу.
20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.
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