Мужа Юлии Липницкой мобилизовали

Бывший фигурист Владислав Тарасенко, муж олимпийской чемпионки 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Юлии Липницкой, был призван в армию в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

Сообщается, что 25-летний Тарасенко получил повестку и явился в военкомат, после чего его направили на подготовку на полигон в Алабино (Подмосковье).

Напомним, летом 2020 года у Тарасенко и Липницкой родилась дочь. Девочку назвали Каталиной.

Владимир Тарасенко закончил карьеру после сезона-2017/2018. Что касается Липницкой, то она ушла из спорта после сезона-2016/2017.

Ранее первый тренер Липницкой ответила, ревновала ли она к Этери Тутберидзе по поводу Юлии.