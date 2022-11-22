Яна Рудковская: Юля Липницкая — это новая Этери Тутберидзе. А я в принципе редко ошибаюсь

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская предположила, что олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Юлия Липницкая станет не менее успешным специалистом, чем заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.

«Я считаю, что Юля Липницкая — это новая Этери Тутберидзе. Юля — самый строгий тренер нашей академии. Она фанат фигурного катания, она с утра до ночи на льду, грызёт этот лёд со своими учениками, выводит их на старты.

Мы общаемся с ней часто. Юля говорит, что ей очень нравится тренировать, она хочет стать тренером высочайшего уровня. Юля учится многим вещам, где-то советуется с Евгением Плющенко, они очень мило, трепетно общаются. Они же вместе победили в командном турнире на Олимпийских играх в Сочи, и теперь она у нас в академии.

Чем больше я наблюдаю за Юлей, тем больше понимаю, что у неё очень большое тренерское будущее. А я в принципе редко ошибаюсь», — цитирует Рудковскую «Матч ТВ».