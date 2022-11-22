Щербакова рассказала о восстановлении после операции на колене

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о том, как проходит её восстановление после операции на колене.
«Восстановление — это и есть что-то вроде облегчённого режима. Выполняю всё по максимуму своих возможностей на данный момент времени, следую всем инструкциям врачей. Но, конечно, по сравнению с обычными тренировками то, что я делаю на льду сейчас, можно назвать лечебной физкультурой.
Можно смело сказать, что после завершения олимпийского сезона у меня начался новый этап в жизни. Появилось очень много новых интересных проектов, стараюсь развиваться, учиться новому, не стоять на месте. Но, конечно, мне как человеку, который с самого детства привык жить по чёткому расписанию с ежедневными тренировками и выверенным графиком, непривычно заниматься каждый день чем-то абсолютно разным, да ещё в плавающем, хаотичном графике. Но и это для меня тоже классный, интересный опыт», — рассказала Щербакова в интервью изданию «Большой спорт».
Летом 2022 года Анна Щербакова перенесла операцию на колене. Из-за восстановления спортсменка пропускает первую половину сезона и дебютирует в роли ведущей в телешоу «Ледниковый период».
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