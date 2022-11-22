«Смотреть до конца!» Наталья Забияко показала видео, как впервые в жизни играет в теннис

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов российская спортсменка Наталья Забияко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила видео, в котором можно посмотреть, как она впервые в жизни играет в теннис.
«Играю впервые в жизни. Ноль процентов техники, сто процентов страсти. Смотреть до конца!» — подписала видеоролик Забияко.
Российская теннисистка Дарья Касаткина оценила видео.
Также 28-летняя Наталья Забияко — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года, бронзовый призёр командного ЧМ-2019 (в паре с Александром Энбертом).
Ранее Наталья Забияко выложила фотографию с отдыха на Мальдивах, на которой продемонстрировала свою актуальную физическую форму.
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