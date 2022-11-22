«Нельзя переборщить с сексуальностью». Стилист — о работе с Загитовой и Щербаковой на «ЛП»

Стилист Первого канала Снежана Дармина, работающая на проектах «Голос», «Голос. Дети» и «Ледниковый период», рассказала о специфике в подборе нарядов для ведущих телешоу — Алины Загитовой и Анны Щербаковой.



«Есть ли специфика? Есть, но связано это больше с самими ведущими. Они у нас очень молодые девушки и, конечно, есть такой момент, что нельзя переборщить с сексуальностью, открытостью, особенно для Ани Щербаковой. Но в то же время надо сделать так, чтобы она не превратилась совсем в ребёнка. Такие рамки есть. С Алиной Загитовой в прошлые сезоны было так же, но в этом году она уже чувствует себя более взрослой, поэтому мы иногда позволяем более откровенные наряды.



На «Ледниковом периоде» легче в том плане, что не нужно подбирать обувь, потому что ведущие постоянно на коньках. Но за счёт этого мы делаем акценты на украшениях, на причёске, продумываем макияж. Ну и, конечно, немаловажно сочетание ведущих между собой. Бывает, что это усложняет работу, потому что одному идёт одно, другому — другое. Тут бывают нюансы, но мы стараемся лавировать и иногда говорим: «Давайте к следующему образу мы подберём то, что вам понравилось». Так периодически успокаиваем», — сказала Дармина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



