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Стилист «ЛП» объяснила, почему Загитову и Щербакову перестали одевать в одинаковые платья

Стилист «ЛП» объяснила, почему Загитову и Щербакову перестали одевать в одинаковые платья
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Стилист Первого канала Снежана Дармина, работающая на проектах «Голос», «Голос. Дети» и «Ледниковый период», рассказала, что подбирать костюмы для Анны Щербаковой и Алины Загитовой было проще, когда ведущие работали по отдельности.

Первые четыре выпуска, пока шёл командный турнир «Ледникового периода», а также полуфинал и финал личного турнира Загитова и Щербакова вели вместе.

«Легче ли подбирать наряды, когда Аня и Алина работают по отдельности? Да, легче однозначно. Вообще, трудновато сочетать девчонок было, потому что у них были очень разные предпочтения. Мы думали сначала их одевать в одинаковые платья, допустим, но разных цветов. И поначалу мы так и сделали. Но стало понятно, что им не совсем комфортно в одинаковых фасонах, потому что Алине нравится одно, а Ане – другое. Получалось так, что им один фасон особо не предложишь, потому что это либо то, что подходит Алине, либо то, что подходит Ане. Конечно, их сложнее одевать вдвоём, по одной легче стало», — сказала Дармина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Загитова говорила: «Хочу покороче, мне надо показать ножки». Интервью со стилистом «ЛП» «Загитова говорила: «Хочу покороче, мне надо показать ножки». Интервью со стилистом «ЛП»
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