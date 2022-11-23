Стилист «Ледникового периода» рассказала, какие сообщения ей писали болельщики Загитовой

Стилист Первого канала Снежана Дармина, работающая на проектах «Голос», «Голос. Дети» и «Ледниковый период», рассказала, что ей пишут болельщики олимпийских чемпионок по фигурному катанию Алины Загитовой и Анны Щербаковой.

Загитова ведёт «Ледниковый период» третий сезон подряд, Щербакова дебютирует в проекте.

«Мне присылали в директ очень много сообщений после второго сезона, когда мы Алину одевали. В основном были положительные комментарии. Не скажу, что я прям всё читаю, из того, что я помню, писали: «Спасибо! А вы ещё будете одевать Алину в этом сезоне?» Отрицательных комментариев я не видела, может, были какие-то, но не помню», — сказала Дармина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.