Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стилист «Ледникового периода» рассказала, какие сообщения ей писали болельщики Загитовой

Стилист «Ледникового периода» рассказала, какие сообщения ей писали болельщики Загитовой
Комментарии

Стилист Первого канала Снежана Дармина, работающая на проектах «Голос», «Голос. Дети» и «Ледниковый период», рассказала, что ей пишут болельщики олимпийских чемпионок по фигурному катанию Алины Загитовой и Анны Щербаковой.

Загитова ведёт «Ледниковый период» третий сезон подряд, Щербакова дебютирует в проекте.

«Мне присылали в директ очень много сообщений после второго сезона, когда мы Алину одевали. В основном были положительные комментарии. Не скажу, что я прям всё читаю, из того, что я помню, писали: «Спасибо! А вы ещё будете одевать Алину в этом сезоне?» Отрицательных комментариев я не видела, может, были какие-то, но не помню», — сказала Дармина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Загитова говорила: «Хочу покороче, мне надо показать ножки». Интервью со стилистом «ЛП» «Загитова говорила: «Хочу покороче, мне надо показать ножки». Интервью со стилистом «ЛП»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022