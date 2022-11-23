Автомобильный бренд вручил олимпийской чемпионке Анне Щербаковой машину

Автомобильный бренд OMODA вручил олимпийской чемпионке в женском одиночном катании, российской фигуристке Анне Щербаковой новую машину своей марки.

Фото: Личный архив Анны Щербаковой

Щербакова, которой в 2022 году исполнилось 18 лет, ещё летом намекнула, что получила права и собирается покупать машину. Теперь фигуристке вручили ключи от новой модели.

Фото: Личный архив Анны Щербаковой

Щербакова пропускает первую половину сезона-2022/2023, так как восстанавливается после травмы колена. Летом она перенесла операцию в Германии. Анна уже вернулась на лёд, но ещё не восстановила прыжки.

Осенью Щербакова дебютировала в роли ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период», где её партнёрами стали олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин. Новый опыт Анны был высоко оценён специалистами.