Анна Щербакова ответила, что сложнее — выучить четверной лутц или сдать на права

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова высказалась о вручении ей новой машины от автомобильного бренда OMODA.
«Это первый мой автомобиль. Как получила права? Это было непросто, пришлось потратить довольно много времени, но в межсезонье у меня было достаточно времени, когда меньше тренировок. Я ездила на тренировку, после тренировки училась на права, потом возвращалась на тренировку, у меня был полный график. Я потратила много времени на обучение и сдала на права.
Что сложнее: выучить четверной лутц или сдать на права? Чтобы выучить четверной лутц, мне пришлось прокататься 14 лет, на права я сдала побыстрее, так что скажу, что лутц сложнее всё-таки.
Удавалось ли поездить на большой дороге? Да, но пока только с инструктором. Конечно, ещё придётся самой поучиться, почувствовать её. Москва — сложный город? Мне не с чем сравнивать», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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