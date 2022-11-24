Тарасова и Морозов рассказали о предложении Авербуха участвовать в «Ледниковом периоде»

Серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов ответили на вопрос о возможном участии в телевизионном проекте «Ледниковый период» и желаемых партнёрах.

«Илья Авербух предлагал нам участвовать в проекте, но сегодня совместить это со спортивной карьерой не представлялось возможным, и мы выбрали спорт. А с кем хотел бы встать в пару, я не буду рассказывать (улыбается)», — приводит слова Морозова WMJ.ru.

«Я бы поучаствовала (улыбается). Но спорт требует максимум отдачи. Если в будущем получу приглашение от Ильи, то с удовольствием попробую», — сказала Тарасова.

Тарасова и Морозов стали вторыми на первом этапе Гран-при России в Москве и выиграли третий этап соревнований в Казани.

В «Ледниковом периоде» в 2022 году принимают участие несколько действующих спортсменов — Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Иван Букин. Ведёт шоу Анна Щербакова.