Тарасова и Морозов рассказали о предложении Авербуха участвовать в «Ледниковом периоде»

Серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов ответили на вопрос о возможном участии в телевизионном проекте «Ледниковый период» и желаемых партнёрах.
«Илья Авербух предлагал нам участвовать в проекте, но сегодня совместить это со спортивной карьерой не представлялось возможным, и мы выбрали спорт. А с кем хотел бы встать в пару, я не буду рассказывать (улыбается)», — приводит слова Морозова WMJ.ru.
«Я бы поучаствовала (улыбается). Но спорт требует максимум отдачи. Если в будущем получу приглашение от Ильи, то с удовольствием попробую», — сказала Тарасова.
Тарасова и Морозов стали вторыми на первом этапе Гран-при России в Москве и выиграли третий этап соревнований в Казани.
В «Ледниковом периоде» в 2022 году принимают участие несколько действующих спортсменов — Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Иван Букин. Ведёт шоу Анна Щербакова.
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