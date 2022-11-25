Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Я бы как минимум попробовала». Елизавета Туктамышева — об участии в «Ледниковом периоде»

«Я бы как минимум попробовала». Елизавета Туктамышева — об участии в «Ледниковом периоде»
Комментарии

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева заявила, что попробовала бы покататься в паре, чтобы принять участие в проекте «Ледниковый период».

«Я бы как минимум попробовала. Боюсь ли я кататься в паре? Пожалуй, боюсь. Но надо же перебарывать свои страхи! Даже если в итоге ничего не выйдет… По крайней мере, совесть будет чиста: не струсил, попытался.

Хотела бы я поработать на телевидении? Мне кажется, это я успею сделать, когда закончатся силы или мотивация в фигурном катании и в профессиональном спорте. Потому что для меня это до сих пор на первом месте и остается важным», — приводят слова Туктамышевой «Аргументы и факты».

Туктамышева сразится с фигуристкой на 10 лет младше. Что нужно знать о Гран-при в Перми Туктамышева сразится с фигуристкой на 10 лет младше. Что нужно знать о Гран-при в Перми
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022