«Я бы как минимум попробовала». Елизавета Туктамышева — об участии в «Ледниковом периоде»
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева заявила, что попробовала бы покататься в паре, чтобы принять участие в проекте «Ледниковый период».
«Я бы как минимум попробовала. Боюсь ли я кататься в паре? Пожалуй, боюсь. Но надо же перебарывать свои страхи! Даже если в итоге ничего не выйдет… По крайней мере, совесть будет чиста: не струсил, попытался.
Хотела бы я поработать на телевидении? Мне кажется, это я успею сделать, когда закончатся силы или мотивация в фигурном катании и в профессиональном спорте. Потому что для меня это до сих пор на первом месте и остается важным», — приводят слова Туктамышевой «Аргументы и факты».
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