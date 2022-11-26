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Александр Энберт высказался о победе Хабибуллиной/Княжука над Тарасовой/Морозовым

Александр Энберт высказался о победе Хабибуллиной/Княжука над Тарасовой/Морозовым
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Серебряный призёр Олимпийских игр в командном соревновании Александр Энберт высказался о победе Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука над Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым.

«К сожалению, из-за того, что у нас был очень плотный проект («Ледниковый период»), плотнее, чем обычно, я смотрел Гран-при России в основном на ходу. Я точно знаю, что Вова с Женей (Тарасова и Морозов) успели уступить лидерство на одном из турниров молодой паре. Вот если это не лифт, чтобы подняться на топ-уровень, то что тогда?

Хабибуллина и Княжук — молодые ребята, которые приехали и обыграли самую опытную пару сборной России. Я думаю, что если бы были этапы Гран-при ISU, то этого бы не произошло. Понятно, что Вова с Женей тоже могли бы занять второе место, к примеру, какая-то иностранная пара могла бы их обыграть. Но мы бы никогда не узнали о наших новых талантах. Пример прям на поверхности.

Нестрашно, что Вова с Женей проиграли. Это спорт, все когда-то проигрывают, но для молодых ребят — это 100% шанс, чтобы их заметили зрители, судьи, техспециалисты», — передаёт слова Энберта корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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